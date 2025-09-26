Menú

¿Guerra en Europa? Nueva edición de 'Los diálogos del Club LD'

Vuelven Los Diálogos del Club LD con un interesante coloquio sobre la emenaza de Putin y la inestabilidad geopolítica en Europa.

Club Libertad Digital organiza una nueva edición de su ciclo Los Diálogos del Club LD, los encuentros exclusivos para socios.

En esta ocasión, la invasión de Ucrania y el objetivo de Putin de recuperar el control que tenía la URSS sobre el este de Europa en un contexto de inestabilidad e incertidumbre geopolítica a nivel global han provocado que, por primera vez en décadas, se plantee la posibilidad real de un conflicto bélico a gran escala.

La amenaza de Putin es real y conocida. Ya ha invadido Ucrania. Polonia, Finlandia o los países bálticos podrían ser los siguientes. ¿Estamos abocados a una guerra?

Para analizar con rigor el riesgo efectivo al que se enfrenta Europa y el papel de España en este entorno global como miembro de la OTAN, contaremos con las voces acreditadas de:

Juan Rodríguez Garat, Almirante de la Armada española (retirado)

