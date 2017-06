Los Nuestros: Pablo Molina

Nombre:

Pablo Molina.

Lugar y fecha de nacimiento:

Blanca (Murcia). 29-06-1967.

Vocación:

Futbolista. Mi prometedora carrera quedó truncada a los 13 años por un problema vertebral. De eso se valió la Quinta del Buitre.

Profesión:

Funcionario (en excedencia "definitiva", algo que no acaba de sonarme bien, pero he preferido no preguntar). Director de esRadio Murcia.

Aficiones:

Leer, la cocina –especialmente lo que sale de ella– y el baloncesto. Del fútbol, últimamente no hablo.

Tres libros imprescindibles:

Los Episodios Nacionales de Galdós (insuperable lección de Historia de España), La Regenta y, para el verano, las novelas de asesinos psicópatas de Harlan Coben, Simon Beckett o Lars Kepler: me entusiasman.

Tres películas:

Blade Runner (en general, cualquiera de Ridley Scott), la saga de El Padrino y El hombre tranquilo.

Tres canciones:

El adagietto de la quinta sinfonía de Mahler, la novena de Beethoven y "Tubular Bells", de Mike Oldfield.

Una serie de TV:

Fauda. Busquen, por favor, esta serie israelí. Tremenda.

Un cuadro:

El retrato de Francisco Bayeu realizado por su cuñado, un tal Goya. Está en el Museo del Prado, es muy pequeño pero sólo le falta hablar. Impresiona.

Un buen plato de comida:

Arroz y alubias, cocinado por mi mujer. Atracón asegurado.

Un lugar:

Las playas de Águilas (Murcia). También en invierno.

Un personaje histórico:

Jesús de Nazaret. Sin Él no se entiende nada de lo ocurrido en los últimos 2.000 años.

Un acontecimiento histórico:

La conquista y evangelización de América. (Que te den, Kichi).

El mejor político de la actualidad. ¿Y del resto del mundo?

En España, Pablo Echenique, por su labor involuntaria a favor de la libertad. Fuera de aquí, Ronald Reagan, sin duda.

El peor. ¿Y del resto del mundo?

ZP, aunque reconozco que Pedro Sánchez viene apretando. De fuera, Obama; tan estulto como ZP, pero él estaba al frente de la primera potencia mundial.

Mi mejor momento profesional:

La primera vez que FJL me llevó a su tertulia (noviembre de 2006). Me sentí como un chaval de la Masía jugando con Messi (metáfora que, sin duda, me traerá grandes satisfacciones).

El peor:

Cuando cerramos Libertad Digital TV en Murcia (2008) y tuve, personalmente, que despedir a los trabajadores. No se lo deseo a nadie.

Mi principal virtud:

Lealtad, constancia, optimismo, gracia natural, atractivo físico... son tantas que es difícil precisar.

Mi peor defecto:

Según mi mujer, que nunca hablo en serio. Estoy de acuerdo.

Mi gran asignatura pendiente:

Pintar y tocar el piano. No a la vez, claro.

¿España va a ir bien?

Por supuesto. Somos eternos. Ningún otro país habría resistido ocho años de ZP y el desembarco posterior de tanto descerebrado ultraizquierdista.