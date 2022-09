El pueblo chileno y su rechazo al proyecto constitucional

El pasado domingo 4 de septiembre, el pueblo chileno rechazó de forma tajante el proyecto constitucional cocinado desde el año 2019 por la izquierda radical. Las cifras no dejan duda. La diferencia supera los veinte puntos, un resultado abultado que envía un claro mensaje al Gobierno encabezado por Gabriel Boric. Además, el resultado mostró también el compromiso de la población, al participar más del 85% de los empadronados.

Los comicios se presentaron ante la nación y ante el mundo como un punto de inflexión, un nuevo comienzo con objeto de refundar la democracia chilena, intoxicada desde el inicio por la Constitución aprobada en el año 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet. Las fuerzas progresistas no parecieron reconocer en ningún momento la valía del texto en vigor y las modificaciones que dicho documento constitucional sufrió durante los más de treinta años de democracia. Concretamente, entre 1990 y el año 2022, el texto ha sufrido más de cincuenta cambios que han afectado a un gran número de artículos de la Carta Magna. La Constitución vigente, guste o no, ya no es la misma que existía durante los años de la dictadura. Y es necesario decir que gran parte de las modificaciones han tenido lugar bajo gobiernos de centro izquierda liderados por Ricardo Lagos o Michelle Bachelet. El trabajo de reforma y transformación de la Constitución tuvo sus frutos. Chile, gracias a sus instituciones y también a su Carta Magna, representó un ejemplo para muchos al convertirse en la nación más próspera de Hispanoamérica y en la democracia de mayor calidad en la región.