Ortega y Gasset, un váter, un plátano y el futuro del arte

Se cumplen 100 años de la publicación de La deshumanización del arte de Ortega y Gasset. Me lo ha recordado un váter que he visto tirado en la calle. O colocado allí por un artista, vete tú a saber. ¿Era basura y/o una obra de arte? No sé si don José lo conocía, pero en 1917 tanto Lenin como Duchamp le dieron un insospechado giro a la historia del mundo. El ruso asesinando al zar y el francés a esa cosa llamada hasta entonces "arte". Un siglo después no solo no nos hemos librado de la herencia venenosa y tóxica de los autoritarismos de izquierda y los fetichistas de urinarios, sino que chapoteamos entre cáscaras de plátanos y habitaciones vacías en el legado envenenado del populismo delirante made in Lenin y las subversivas chorradas de Duchamp. 100 años después del análisis de Ortega, tratamos de sobrevivir a los sistemas políticos antiliberales y a las bienales de arte en las que las señoras de la limpieza amenazan con tirar al contenedor la última ocurrencia del penúltimo infeliz con ansias de ganar sus quince minutos de fama mediática.