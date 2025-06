El descrédito de la firma nacional y el PSOE 'state of mind'

En el mercado de autógrafos, el valor de la firma de Pedro Sánchez se cree que está entre 150 y 200 euros (he leído que en eBay se sitúa en torno a 169 dólares, pero se aclara que aún no se ha vendido ninguna). Claro que no se trata de su precio en el zoco de rúbricas. Se trata de su valor legal, político y diplomático.

Que la palabra de Sánchez, como se ha demostrado, no valga un pimiento, no significa que su firma, la que estampa en documentos oficiales, valga lo mismo. Al contrario, vale porque su firma nos representa en tanto que es nuestro Presidente del Gobierno. Vale y por eso, si la ignora, la maltrata o la falsea, nos desacredita como nación.

Ahora, Sánchez quiere que su firma valga tanto como su palabra. Lo hemos visto en la Cumbre de la OTAN firmar un acuerdo que menciona con claridad el destino del 5% del PIB para gastos de defensa en su conjunto y decir al poco rato en una rueda de prensa, que él no había firmado eso. Testigos hemos sido del agudo cachondeo retórico de la Meloni – todos han firmado el mismo documento jura -, y del ingenuo cabreo planetario de Trump y los suyos al anunciar el Puto Amo (del mundo aún no) que su firma está, pero que no va a cumplir lo firmado.