Ser profesor en España, siglo XXI

En mi doble faceta como profesor de Secundaria y de Universidad me suelen preguntar cómo llevo la docencia. Las encuestas generales revelan que la proporción de profesores "quemados" aumenta y los testimonios particulares suelen ser pesimistas y quejumbrosos. Sin embargo, en mi caso, dar clases es motivo de satisfacción, ahora como hace veinte años, ya que me dedico a lo que más me gusta que es leer, escribir y hablar sobre lo aprendido, que es básicamente la tarea de un profesor desde que Platón abrió su Academia. En cuanto a los alumnos hay de todo, desde quienes sacan diez en todas las asignaturas, suelen ser chicas, hasta aquellos que en cuanto se sientan en el aula sacan el portátil para conectarse a tiktok (lo sé porque cuando me acerco de improviso bajan rápidamente la tapa del ordenador). Pero, en general, los alumnos en su inmensa mayoría cumplen aquello de Aristóteles al principio de la Metafísica de que todo el mundo desea saber. Y cuando a los alumnos les das material del bueno, del propio Estagirita a Hannah Arendt pasando por el estudio de las falacias o de dilemas éticos, se lanzan a por ello como drogadictos por unas pastillas de fentanilo.