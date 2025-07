La ceguera voluntaria de Javier Cercas

El 13 de septiembre de 2023, Javier Cercas publicó un artículo en El País titulado "No habrá amnistía". Confiaba el que ya es académico de la Real Academia de la Lengua que Sánchez no cometería tal desatino porque deslegitimaría la democracia entera y contribuiría a enquistar el problema catalán dando la razón a los delincuentes. Para entonces era obvio para cualquiera sin anteojeras ideológicas que Sánchez sería capaz de deslegitimar la democracia y dar alas a los golpistas con tal de permanecer en la poltrona monclovita, aunque fuese al precio de que el poder en España lo detentasen de facto los nacionalistas vascos y catalanes que, con sus pocos votos, sostenían a un presidente sin suficiente respaldo electoral pero con una voracidad de protagonismo y una alergia a la ética como no se ha visto en la historia reciente de Europa.

¿Qué hace que un intelectual como Cercas pueda ejercer esta forma tan vulgar como roma de ceguera voluntaria? En un reciente artículo, Cercas explicita el axioma de su visión socialista del mundo: