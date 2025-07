María Jesús Montero o el síndrome de Waylon Smithers

Desde hace ya tiempo se detecta en la conducta de Pedro Sánchez el conocido como síndrome de Hubris o Hybris[i] (de ese término griego, desmesura, arrogancia, insolencia, procede su identificación). Este síndrome fue formalmente precisado por Lord David Owen en una obra poco conocida en España que se titula En el poder y la enfermedad, publicado por la editorial Siruela en 2010. Su título original añadía un subtítulo: La enfermedad en los jefes de gobierno en los últimos cien años. Luego definió mejor el concepto con la ayuda de Jonathan Davidson, catedrático emérito de Psiquiatría de la Universidad de Duke, en un artículo posterior.[ii]

No tendría otro mérito salvo el de haber sido un esfuerzo más de comprensión de personalidades afectadas por patologías psiquiátricas salvo por el hecho de que Lord David Owen, médico, ex laborista y socialdemócrata, ocupó puestos relevantes en el gobierno británico, muy especialmente en Asuntos Exteriores y Defensa, teniendo contacto directo con la mayoría de los dirigentes políticos de su tiempo. O sea, conoce el paño.En su carácter, latía el impulso de la rebeldía contra lo que no encajara en el sentido común, en la necesaria ética democrática y en la defensa de la patria.