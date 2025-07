Enanos, personas con enanismo, personas de baja estatura y MisterPeke

De vez en cuando, salta la polémica porque alguien ha contratado a un enano para una fiesta. En este caso, el famoso futbolista Lamine Yamal realizó una fiesta de cumpleaños para la que el proclamado heredero de Pelé y Messi contrató, entre otros, a lo que un periódico llamó "chicas de imagen" y a Misterpeke. No me consta que ninguna asociación de personas con imagen y otras eufemismos artísticos haya elevado ninguna protesta respecto a las señoritas, pero sí la ha hecho la Asociación de personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas (ADEE) en relación con que Misterpeke –así se llama el enano, persona de baja estatura, persona con enanismo o persona con acondroplasia (táchese la expresión que le guste menos, siempre desde el respeto)– haya participado. Curiosa paradoja: ADEE pretende imponerle a Misterpeke cómo y dónde trabajar, lo que podría ser un atentado contra la libertad de expresión, la libertad creativa y el sacrosanto derecho fundamental al trabajo. Pero ADEE argumenta que la libertad y un derecho fundamental no son nada respecto a otro concepto ético, «desmontar estereotipos, visibilizar los retos reales del colectivo y defender una representación digna, profesional y variada». O sea, la dignidad de Misterpeke obliga a hacer caso omiso del deseo y el derecho de Misterpeke a trabajar en fiestas, cosa que sí pueden hacer, por ahora, las «chicas de imagen». Interesante problema filosófico: ¿qué tiene prioridad, la elección consciente y reiterada de un señor en concreto o la reclamación en abstracto de una asociación que pretende representarlo? O, dicho de otro modo, en la jerarquía ético-política ¿tiene preeminencia la agencia libre del individuo o un concepto en abstracto como el de dignidad?