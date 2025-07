El peregrino en su patria. La amistad

No sé cuántas veces he discutido con mis amigos sobre la amistad. A veces son discusiones a cara de perros, sin concesiones a la sensiblería barata, pero no consiguen nuestras pasiones razonadas romper la amistad. He ahí una manera de medir nuestro nivel de civilización. La amistad, sí, siempre nos eleva de nivel. Mis discusiones sobre este tema con los amigos casi siempre terminan con la cita de algún verso, o con la recomendación del título de un libro, o simplemente con un "hasta luego, amigo". Ay, la amistad nos engrandece. Nos sosiega, aunque otras muchas nos desasosiega, pues que la amistad está siempre en vilo. Es menester su cultivo. El paseo hasta El Retiro que daban cotidianamente Pío Baroja y Azorín, aunque nada se dijesen, es un modelo de renovación de afectos como pueda serlo ir a desayunar los sábados con una panda de locos al lado de la Cuesta Moyano.

Mil son las formas de cultivar las relaciones de amistad. Hoy me ha llamado por teléfono un amigo, un apasionado por los libros que se venden en la citada cuesta del ilustre Moyano, y, los domingos, en El Rastro, para que le ayude a buscar un par de textos sobre Giner de los Ríos, después de haberse pegado un viaje en balde hasta la sede de la Institución Libre de Enseñanza, sita en la calle Martínez Campos, la biblioteca estaba cerrada y él no maneja la Internet. Él sólo sabe, y sabe mucho, de libros y revistas de papel. Mal asunto en estos tiempos es no moverse bien con el invento. Tampoco yo soy muy ducho en la cosa digital, pero llamo a otro amigo para que me eche una mano; es un tipo muy formado, lector infatigable y gran escritor, incluso de poemas inolvidables; después de alabarle esas cualidades, me contesta con una risa: "Déjate de rollos, yo no soy un tipo muy formado, sólo soy habilidoso, o mejor, mañoso". He ahí la prueba -le contesto- de que eres un tipo muy bien formado, culturalmente hablando; en poco más de tres minutos, sí, obtengo toda la información que le he pedido. Es único mi amigo Pedro. Es un sabio, aunque él no se las da de nada…