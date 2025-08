El problema no es (sólo) Pedro Sánchez

Este farsante ab initio no es el problema de España. Es un problema, pero transitorio y, desde luego, no el principal. El fundamental obstáculo que tiene la democracia española y que puede llevarla a la muerte indigna es el caldo de cultivo que ha hecho posible que un arrogante, cínico y amoral personaje llegue a ser presidente del gobierno. Tal origen no es otro que la falta de respeto por los valores imprescindibles - la verdad, sobre todo, entre ellos -, que se observa en la sociedad española, valores sin los cuales la democracia es imposible.

Incluso si, por fin, este señor, y todo lo que le sostiene, es derrotado en las urnas – para eso deben ser convocadas unas elecciones, que ya se verá -, y puede formarse otro gobierno, la inmoralización de la vida española es tan intensa y extensa que será muy difícil enderezar el universo de los valores subyacentes a la democracia como forma de gobierno y de vida que ha sido machacado como las aceitunas por los partidos dominantes desde hace 40 años.