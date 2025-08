Una propuesta de paz para Gaza que no va a gustar a nadie

La semana pasada discutí la acusación contra Israel de estar cometiendo un genocidio en Gaza, lo que se ha convertido en un cliché acomodaticio para el habitual antisemitismo occidental. En estos días, periódicos como The New York Times han acusado a Israel de estar matando de hambre a los niños gazatíes, una versión contemporánea de los libelos de sangre lanzados contra los judíos en la Europa medieval y renacentista, cuando se propagaba que usaban la sangre de niños cristianos para sus ritos. La mayor parte de los medios de izquierda no han dudado en instrumentalizar a un par de niños con enfermedades genéticas para mostrar fotos de supuestos niños demacrados. Un caso más en que la estética —iluminación sedosa, composición emocional— lucha contra la ética —haciendo que una imagen valga todavía menos que mil mentiras—.

Pero ahora me quiero centrar en una propuesta para arreglar, dentro de lo posible (repito: dentro de lo posible), el problema enquistado del conflicto entre israelíes y gazatíes, que pasa necesariamente, como explicaré, por ir más allá de israelíes y palestinos para involucrar al resto de agentes internacionales, empezando por los que crearon el problema con su pasiva parsimonia, la cual solo puede resolverse ahora con una activa política de pacificación y reconstrucción, tanto física como política y, sobre todo, espiritual.