¿Por qué vuelven los toreros? es el título de un libro maravilloso de Conchita Cintrón. Esta mujer, torera de a pie y a caballo, escribió una de las obras más deliciosa, fina y exquisita de la ingente y monumental literatura taurina del siglo veinte; publicada en México, en 1977, por la editorial Diana, y prologada con un extraordinario madrigal de Gerardo Diego, sigue siendo una joya de la literatura taurina, de la gran literatura, de nuestro tiempo. Prosa poética. Obra de mesilla de noche y relectura obligada. Hoy he hecho una excepción. Esta vez le he dedicado toda una tarde de verano en la Biblioteca Nacional. Por fin, me he convencido de que es una obra extraordinaria de filosofía española; de filosofía, sí, porque la exposición, su escritura, es clave para entender sus ideas; y española, porque está escrita en castellano para toda Iberoamérica (incluidas España y Portugal, naturalmente, concebidas como dos naciones más de esa comunidad imaginaria de naciones en el debate contemporáneo entre civilizaciones).