Hacer patria española naciendo en Budapest: Óscar de la Cinna

El último secretario general del PSOE elegido en España, en 1935, el andaluz de Jaén, Ramón Lamoneda, escribió que "nuestro patriotismo…es el patriotismo del que quiere hacer Patria, lo que no es incompatible con ninguna otra Patria, y que quiere que la generosidad del sentimiento humano no tenga pequeñas ni grandes fronteras." No una vez, sino más de cuarenta menciona la palabra "patria" en su libro Posiciones políticas, documentos, correspondencia (México, 1976). Ni siquiera los más autoproclamados internacionalistas pueden dejar de sentir la llamada intensa y real de esta experiencia.

Es cierto que la Patria se dice de varias maneras, pero hay una Patria ya hecha y ocurrida en la que nacemos, que se puede seguir haciendo o deshaciendo, pero que es una realidad territorial y espiritual bien reconocible. ¿A qué tanto lamento por el exilio si no fuese porque se siente el dolor patente que la ausencia de la patria produce? La patria existe, es una circunstancia insuperable y previa a nosotros mismos.