¿Por qué Marx no fue liberal?

Karl Marx, ese profeta barbudo del descontento, arrancó su aventura intelectual con una pasión desbordante por la libertad. En sus Manuscritos de economía y filosofía soñaba con un hombre liberado de las cadenas del trabajo alienante, un ser humano que pudiera desplegar sus alas y ser, en una misma jornada, cazador, pescador, ganadero y crítico literario sin que ningún yugo –ni el esclavismo antiguo, ni la teocracia medieval, tampoco el capitalismo plutócrata– le cortara el aliento.

"El alza de los salarios conduce a un exceso de trabajo de los obreros. Cuanto más quieren ganar, tanto más de su tiempo deben sacrificar y, enajenándose de toda libertad, han de realizar, en aras de la codicia, un trabajo de esclavos. Con ello acortan su vida."

A Marx nadie le podrá acusar de un exceso de trabajo de esclavo, salvo el dedicado a la filosofía en la biblioteca del British Museum, pero ello lo podía hacer gracias a estar subvencionado por Engels, el cual a su vez sacaba el capital que mantenía a ambos comunistas del exceso de trabajo a sus obreros explotados en Manchester. Una contradicción, sin duda, pero los comunistas son felices cabalgando –es decir, ignorando olímpicamente– contradicciones.