¿Qué nos queda de la Generación del 27?

La Generación del 27 -otros, como Octavio Paz, le llaman "la generación del 25"; también es conocida por "la generación Guillén-Lorca" tan opuestos unas veces y otras tan próximos;, y, por supuesto, existen quienes la asocian al tiempo de la Dictadura del General Primo de Rivera y otros a la de la Segunda República- es el grupo poético más importante de la historia de la literatura española contemporánea. El mismo Paz, cuya obra sería incomprensible sin la influencia que ejercieron sobre ella alguno de esos autores, dijo: "Es verdad, la generación de 1925 es por sí sola un siglo de oro". No puedo estar más de acuerdo. Tiendo a pensar que es un continente filosófico aún por descubrir. Bastaría detenerse en uno de sus apartados, por ejemplo, la poesía taurina, que ocupa muchas páginas del Cossío, ese grandioso tratado-enciclopedia, titulado Los Toros, para meditar aquí y ahora sobre la imposibilidad de separar la filosofía de la poesía a la hora de "ordenar"con disciplina intelectual una corrida de toros. Esta manifestación artística, el arte de la lidia de un toro bravo, es tan sutil y compleja, o sea tan bravía, que pide ser tratada con poética filosofía. Eso es la Generación del 27. Metafísica. Gran metafísica. Un grandioso tratado sobre el Ser, incluido el del Toro-Torero. La realidad.