La expresión "cansancio democrático" (otras veces "fatiga democrática") no es nueva. Acaba de usarla el siempre incisivo Jesús Cacho en un artículo de lectura recomendable. El primero que la usó en español, que yo sepa, fue el brillante granadino, olvidado por decreto, Ángel Ganivet, uno de los paladines de la defensa de la realidad y futuro de la nación española y de la Hispanidad. Cánovas ya había hablado del cansancio ruinoso de la nación española.

Ganivet, lumbrera intelectual de la España de la generación del 98, consignó en sus comentarios sobre la obra de Henrik Ibsen que en ella se adivinaba un "cansancio democrático": "Ibsen vio con gran claridad el cansancio democrático que la sociedad padece, el deseo universal de romper esta monotonía en que vivimos, y dio a la escena con gran oportunidad sus tipos revolucionarios de nuevo cuño. He aquí el secreto de toda su obra."[i]