Pedro de Tena

¿Cansancio democrático?

Sí, hay cansancio. ¿Quién no lo siente? Pero, ¿es cansancio de la democracia liberal más auténtica? No. ¿Cómo vamos a estar cansados de una democracia liberal que apenas hemos conocido?

MADRID, 01/09/2025.- El presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante la entrevista que concede a RTVE, este lunes en Madrid. EFE | EFE

La expresión "cansancio democrático" (otras veces "fatiga democrática") no es nueva. Acaba de usarla el siempre incisivo Jesús Cacho en un artículo de lectura recomendable. El primero que la usó en español, que yo sepa, fue el brillante granadino, olvidado por decreto, Ángel Ganivet, uno de los paladines de la defensa de la realidad y futuro de la nación española y de la Hispanidad. Cánovas ya había hablado del cansancio ruinoso de la nación española.

Del autor

Ganivet, lumbrera intelectual de la España de la generación del 98, consignó en sus comentarios sobre la obra de Henrik Ibsen que en ella se adivinaba un "cansancio democrático": "Ibsen vio con gran claridad el cansancio democrático que la sociedad padece, el deseo universal de romper esta monotonía en que vivimos, y dio a la escena con gran oportunidad sus tipos revolucionarios de nuevo cuño. He aquí el secreto de toda su obra."[i]

