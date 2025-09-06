Hacer a China grande de nuevo

"Pero China es singular. No existe otro país que pueda reivindicar una civilización tan continuada en el tiempo, ni un vínculo tan estrecho con su antiguo pasado y con los principios clásicos de la estrategia y la habilidad política. Otras sociedades, entre las cuales se encuentra Estados Unidos, han reivindicado la pertinencia universal de sus valores e instituciones. Ninguna, sin embargo, es igual que China en la persistencia -y en convencer a sus vecinos de que consientan- en una concepción tan elevada de su función en el mundo durante tanto tiempo, y frente a tantas vicisitudes históricas". (China, Henry Kissinger. Debate, 2012)

En 1820, dos décadas antes del inicio del Siglo de la Humillación Nacional, en el que China fue sometida a la intervención y el dominio de potencias extranjeras, el gigante asiático representaba el 30% del PIB mundial. Superaba la suma del de Estados Unidos y Europa… Trece años después de la formulación del Sueño Chino de Rejuvenecimiento Nacional, tras el 18 Congreso del Partido Comunista, China es el líder indiscutible en el desarrollo de la inteligencia artificial generativa (IAg), al concentrar en la última década un 70 % de las patentes globales. Es una de las principales conclusiones del informe que el 3 de julio de 2024 publicó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre la evolución de las patentes de IAg. Entre 2014 y 2023, más de 38.000 invenciones de IAg han salido de China: seis veces más que el segundo clasificado, los EE.UU. El documento destaca que la IAg ya se está extendiendo por sectores como los de las ciencias de la vida, la industria manufacturera, el transporte, la seguridad y las telecomunicaciones.