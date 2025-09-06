Vuelta al cole (en España y en Singapur)

La Unesco alerta de la "crisis mundial sin precedentes" del profesorado y urge a "revalorizar" la profesión. Sin embargo, como señala Gregorio Luri, no se pregunta la misma Unesco si sus propuestas educativas tienen algo que ver con esta evidente crisis. Mientras tanto, El Corte Inglés, desde hace semanas, nos anuncia la "vuelta al cole" con un chico que proclama feliz que quiere volver a clase, lo que me ha recordado a Gramsci, que recomendaba el optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la razón.

Hay alumnos, los excelentes, que efectivamente quieren volver a clase. El problema es que el sistema conspira contra ellos y solo cuentan con unos pocos profesores entregados a la causa educativa en cuerpo y alma. La Unesco, Luri y El Corte Inglés me han recordado una conversación que tuve hace pocos cursos con una profesora que se iba a jubilar. Como yo daba clase después de ella, podía admirar la claridad, el orden y la belleza de sus esquemas en la pizarra. Además, los alumnos me comentaban que era una profesora seria "que explicaba muy bien". Que un profesor explique bien no significa que apruebe a todo el mundo ni que use mucho las nuevas tecnologías, sino que, armada con una tiza clásica en una pizarra de toda la vida, sepa comunicar contenidos complejos de manera sencilla. Lo que hacía Sócrates hace dos mil quinientos años.