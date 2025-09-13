Tradición, amistad y continuidad en la Generación del 27. Gabriel Miró

Un poeta excelente, entre los muy buenos que tiene hoy España, se quejaba sobre la tabarra que le están dando los políticos con la Generación del 27. No para de recibir llamadas de teléfono. Quieren que colabore en diferentes comisiones para organizar el centenario del grupo poético e intelectual que rescató a Góngora del olvido y, de paso, consiguió que la poesía española, especialmente la de nuestro Siglo de Oro, fuera referencia ineludible en la literatura universal. ¡Casi nada! El lamento de mi amigo era con la boca chica. Está más contento que unas castañuelas, porque esta circunstancia es una gran oportunidad para releer, es decir, disfrutar a quienes han sido sus maestros, incluso a algunos los conoció y trató en persona.

La poesía del poeta-asesor, como me dijera hace muchos años ya un gran crítico mexicano, tiene rasgos "damasinos". Normal. Leyó en su juventud a Dámaso Alonso con fruición. Nunca dejó de visitarlo. Entraba en sus libros y salía transformado. Este poeta bebió también en las fuentes de Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre y Rafael Alberti… ¡Qué suerte la de este creador de versos! Gracias al centenario del 27 tendrá ocasión de meditar sobre la vigencia de su propia obra, y, quién sabe, si quizá al final de ese proceso, salga un nuevo libro de poemas. Bastaría un solo poema de corte taurino para justificar su bendito trabajo. Sus lectores nos daríamos por contento con unas quintillas del corte de las de Gerardo Diego dedicadas al torero mexicano Rodolfo Gaona. Ahí van unos ejemplos para estimular a nuestro poeta, investigador septuagenario de los clásicos griegos y latinos, y ahora metido en la asesoría de políticos: