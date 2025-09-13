De cómo se casó Tita Carmen y otras hilarantes historias de un confinamiento aristocrático

Jacobo Fitz-Edwards es un tuitero que publica la red social de Elon Musk de forma regular hilos sobre la historia de su aristocrática familia desde el ancestral lema de la familia, acuñado por el primer Fitz Edwards en aterrizar en Córdoba ("En la guerra la intendencia y en la paz, la indolencia") hasta la última pelea de su enérgica tita Carmen con casi cualquier otro miembro de la familia. Lo hizo famoso l a incompetencia periodística del Huffington Post, que lo confundió con Jacobo Fitz-James Stuart, conde de Siruela. Y entre unas cosas y otras publicó hace unos meses un relato autobiográfico de un breve periodo de su vida, El duro confinamiento de un rico heredero español, en el que nos cuenta cómo vivieron él y su familia las semanas previas a que se desatara la pandemia hasta la boda de su octogenaria pero jovencísima tita Carmen con tío Willy, el "gorrión de la campiña" en la finca familiar de Las Golondrinas el 12 de octubre de 2020, porque en qué día podría casarse que no fuera la fiesta nacional.