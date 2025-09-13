Oriana Fallaci, la izquierda y el antisemitismo

¿Cómo ha podido resurgir el odio del antisemitismo tras el exterminio nazi de judíos durante la II Guerra Mundial? Todo parecía que iba a ser diferente después de Auschwitz. Incluso esta España nuestra, que estableció relaciones diplomáticas con Israel en 1986 en tiempos de Felipe González, pareció librarse de la epidemia antisemita que se había sembrado, no sólo en los regímenes fascista y nazi de la primera mitad del pasado siglo, sino en una izquierda social comunista, e incluso cristiana (a pesar de la petición de perdón de algunos Papas).

Las relaciones de la izquierda europea con el antisemitismo ha sufrido numerosos vaivenes, fruto de su confusión acerca de la esencia de "lo judío" y víctima de las simplificaciones más extendidas y aceptadas: "Los judíos mataron a Cristo", "los judíos son adoradores del dinero", "los judíos son la trama oscura del capitalismo", "el sionismo es el padre de todas las conspiraciones internacionales", "los judíos aplican un genocidio a los palestinos" (recuérdese la inmensa popularidad del libro Los protocolos de los Sabios de Sión, demostradamente falso) y otras sentencia semejantes.