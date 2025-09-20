La Edad de Plata del Toreo. Sánchez Mejías

La Edad de Plata del toreo cubre el tiempo que va desde la muerte de José Gómez Ortega (Joselito el Gallo), el día 16 de mayo de 1920, hasta el inicio de la Guerra Civil, en julio 1936, según me insiste Luis Cordón Albalá, magnífico aficionado y abonado en la Grada del 7 de las Ventas. Luis sigue las indicaciones de José Marías de Cossío y Gregorio Corrochano. Los criterios de estos dos grandes escritores son importantes para el libro que Luis está a punto de publicar sobre esa época del toreo. Bienvenida sea esta publicación por muchos motivos, entre los que cabría destacar, primero, la voluntad del autor por perseverar en la escritura de temas taurinos, pues que su primer libro lo dedicó a la legendaria ganadería de reses bravas Concha y Sierra. Hay una segunda motivación que me hace más atractivo el asunto tratado por mi amigo: cuando están preparándose los festejos del centenario de la Generación del 27, no puede ser más oportuno un libro sobre la Edad de Plata del Toreo; sí, inevitablemente, e independientemente de la valía de los contenidos que contenga este libro, no faltara en la obra un capítulo sobre un torero clave de ese período, Ignacio Sánchez Mejías. Quizá este matador no sea el mejor, siguiendo los gustos de Luis, en estilo y maneras artísticas de ese tiempo, pero su figura es imprescindible para conocer las costumbres y las ideas taurinas y no taurinas que adornaron, y a veces emborronaron, las mejores páginas de la Edad de Plata de la Tauromaquia.