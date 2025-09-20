¿Quién es Graham Linehan y por qué debería importarnos?

Hace bien poco hizo su aparición en titulares la detención en el aeropuerto de Heathrow de un peligroso cómico irlandés. Lo estaban esperando cinco policías armados para arrestarlo por "incitación a la violencia" por tres publicaciones que había hecho en X en abril. Para muchos es un gran desconocido porque nunca ha estado en primer plano; es el creador y guionista de muchas series británicas cómicas, siendo Father Ted y The IT Crowd las dos más conocidas y de mayor éxito.

El suceso habrá pasado desapercibido para muchos, y quienes se hayan enterado del caso es posible que hayan leído el nombre de Graham Linehan por primera vez. Pero para quienes estamos atentos al debate sobre lo trans y la cultura de la cancelación es una figura especialmente conocida. En primer lugar, porque habló en contra de los intentos de hombres que dicen sentirse mujeres de invadir los espacios exclusivamente femeninos mucho antes que, por ejemplo, J.K. Rowling. Pero sobre todo porque, al contrario que la escritora escocesa, que tiene demasiada fama y dinero como para poder ser cancelada, el cómico sufrió una respuesta brutal que acabó con su carrera y su matrimonio.