Matar a Charlie Kirk

Antes de la muerte de Robert Redford, el 10 de septiembre de este 2025, fue asesinado Charlie Kirk. Si pueden relacionarse es porque ambos murieron en el Estado de Utah, Estados Unidos. Redford en su rancho situado en el término municipal de Provo y Kirk en la localidad de Orem, a sólo 10 minutos en coche, ambos pertenecientes al Condado de Utah y al Estado de ese nombre. En las pasadas elecciones, en esa circunscripción Donald J. Trump ganó a Kamala Harris con el 68 por ciento de los votos.

Redford murió en su cama de muerte natural, como se debe morir en una sociedad libre y democrática, se piense lo que se piense y se diga lo que se diga. Kirk murió de un tiro en la garganta disparado por el rifle de un izquierdista radicalizado. Redford había apoyado a Jimmy Carter, a Barack Obama y a Joe Biden. Kirk era uno de los jóvenes más comprometidos con la defensa del programa de Donald J. Trump, también tiroteado no hace tanto. Los ex presidentes Bush, Obama y Biden han condenado el asesinato. Sin embargo, hay quienes en USA, Europa y España han celebrado el atentado y quienes acusan a sus adversarios de haberlo instigado.