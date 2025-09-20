Una nueva edad de oro del toreo

Hace justo un siglo, en 1925, las plazas de toros de España vibraban con un espectáculo que atraía a miles de aficionados. La fiesta brava, arraigada en la tradición, vivía un momento de renovación, impulsada por toreros que combinaban valor, técnica y carisma. En Madrid, Sevilla y otras ciudades de España, Francia e Hispanoamérica, las corridas eran el centro de la vida social, sin que el fútbol les hiciera competencia, y los nombres de los matadores protagonizaban las conversaciones de los espectadores.

Juan Belmonte era la figura más destacada de la época. Su forma de torear, caracterizada por la quietud y la cercanía al toro, transformó el arte de la lidia. En 1925, consolidado como una estrella, garantizaba los llenos en las plazas. Cada pase suyo, ejecutado con precisión y riesgo, cautivaba al público y redefinía lo que significa ser torero. Fue el padre de la tauromaquia moderna.