A pesar de sus cuatro viajes, Colón no pudo conseguir su objetivo: alcanzar las Molucas y el continente asiático navegando hacia el oeste. Pues lo que no había podido imaginar el Almirante de la Mar Océana, ni nadie en aquellos días, era que habrían de tropezar en medio del camino con un obstáculo inesperado: América. Y la monarquía española, además de la ingente empresa de descubrir, conquistar, evangelizar y colonizar las tierras recién descubiertas, no había perdido el interés en conseguir aquel objetivo para así evitar el conflicto con Portugal en la ruta del Cabo de Buena Esperanza según lo pactado en el Tratado de Tordesillas.

Y fue precisamente un portugués, Fernando de Magallanes, el que propuso a Carlos I una expedición para buscar el paso que permitiese a los españoles dejar atrás América y, cruzando el Mar del Sur que atisbara Núñez de Balboa en 1513, llegar hasta Asia; el mismo plan que Cristóbal Colón, sólo que ahora con la información de la existencia del obstáculo americano. Magallanes se lo había propuesto antes al rey de Portugal, Manuel I, pero como ya contaba con la ruta oriental, no encontró interés en financiar un viaje para encontrar la occidental.