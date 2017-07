A falta de otras cosas de más sustancia, algo que se comentó mucho de la moción de censura fue el volcado de Wikiquote que iluminó las distintas intervenciones a lo largo –larguísimo– de las sesiones. Las citas de Quevedo, por ejemplo, que usaron por igual Rajoy y Pablo Iglesias, dieron un ejemplo de transversalidad que ya lo quisiera Errejón para sí. Bien es verdad que en todos los casos tiraron del padre del Buscón para decir cosas que podría haber dicho cualquier otro autor, o que no necesitaban apoyarse en autor alguno. Yo entiendo que si se debate, por ejemplo, sobre la división de poderes, se cite a Montesquieu o a Léon Duguit; pero ¿qué necesidad va a haber de citar a nadie para avisar Pablo Iglesias eso de que no se piensa callar "por más que con el dedo, / ya tocando la boca o ya la frente, / silencio avises o amenaces miedo"? Eso, sin necesidad de rima, lo dice como anzuelo cualquier invitado al Sálvame Deluxe en mitad de los anuncios. Pero al líder morado le debe de parecer que Quevedo es un personaje muy podemizable por irreverente y por procaz, con sus chistes de doble sentido y su ojo del culo. No me imagino, en cambio, cómo podría hacer Iglesias para salpimentar sus arengas con sentencias de teología política como las que el clásico madrileño dejó en su muy poco leída Política de Dios, gobierno de Cristo, tiranía de Satanás, un libro que es todo menos divertido.