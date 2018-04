Es una lástima que a los lectores españoles no les sea demasiado fácil acceder a la versión castellana del libro Malintzin's Choices: An Indian Woman in the Conquest of Mexico, publicado originalmente en 2006 por University of New Mexico Press. Escrito por Camilla Townsend, una investigadora neoyorquina que enseña en Rutgers University, en 2015 apareció traducido por Tessa Brisac y bellamente impreso por la editorial mexicana Era, pero –yo, al menos– no lo he visto en librerías de nuestro país.

El éxito que en cambio ha multiplicado las ediciones de Imperiofobia y leyenda negra hace muy recomendable la lectura de la obra sobre la célebre traductora indígena al servicio de Hernán Cortés: la Doña Marina que tanto el vulgo como los intelectuales han glosado mucho más como símbolo –de muy vario significado– que como personaje histórico. No pretendo detallar los contenidos del libro de Townsend, del que existen ya completas recensiones disponibles en internet, sino referirme al inteligente enfoque adoptado por esta autora, que remite a las tesis de la profesora Roca Barea precisamente por la honesta postura que la aleja de cualquier tesis en la diatriba leyenda negra-leyenda dorada. No hay aquí intención apologética de ningún signo, sino la sensata adopción de unos criterios de razonabilidad que resultan tan adecuados en la comprensión de la historia como en la de la sociedad, tal y como advirtió John Rawls –"es a través de lo razonable como entramos como iguales al mundo público de los demás, y que nos alistamos para proponer o aceptar, según el caso, los términos justos de la cooperación con ellos", dejó escrito el filósofo norteamericano en Liberalismo político–.