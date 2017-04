Los Nuestros: María Blanco

María Blanco | LD

Nombre:

María.

Lugar y fecha de nacimiento:

Madrid, 15 de mayo de 1964.

Vocación:

La investigación científica. Escribir (de todo).

Profesión:

Economista. Docente.

Aficiones:

Música (en vivo si es posible, incluyendo clásica, ópera, etc… de todo, excepto reggaeton), teatro y cine, pintura.

Tres libros imprescindibles:

Pedro Páramo, de Juan Rulfo; Las ciudades invisibles, de Italo Calvino; Las metamorfosis, de Ovidio.

Tres películas:

Milagro en Milán, de Vittorio de Sica; Lost in Translation, de Sofia Coppola; El gran Lebowski, de los hermanos Coen.

Tres canciones:

"We have all the time in the world", de Louis Armstrong; "In the light", de Led Zeppelin; "Living in the past", Jethro Tull. Pero podría hacer una lista de muchas más.

Una serie de TV:

¿Sólo una? Twin Peaks.

Un cuadro:

El jardín de las delicias, de El Bosco.

Detalle de El Jardín de las delicias | Museo del Prado

Un buen plato de comida:

Gazpacho. Pan. Pipas (saladas, si puedo elegir).

Un lugar:

El sur de España. En concreto, Baños de la Encina (Jaén) y el Palmar (Cádiz).

Un personaje histórico:

Lady Godiva (incluso si es leyenda). Newton (en la sección de no ficción).

Un acontecimiento histórico:

La revolución cámbrica.

El mejor político de la actualidad. ¿Y del resto del mundo?

En España, el señor Cuesta, presidente de ésta, nuestra comunidad. En el resto del mundo, Ron Paul.

El peor. ¿Y del resto del mundo?

En España, Irene Montero, señora de Iglesias. En el resto del mundo, Kim Jong Un.

Irene Montero y Pablo Iglesias | EFE

Mi mejor momento profesional:

Está por llegar

El peor:

No he tenido malos momentos laborables reseñables. Excepto por coincidir con un mal momento personal. En ese sentido, el año 2016.

Mi principal virtud:

La sensibilidad.

Mi peor defecto:

La sensibilidad.

Mi gran asignatura pendiente:

Cantar. Escribir ficción. Bailar.

¿España va a ir bien?

No sé qué es "bien" aplicado a España. Sobreviviremos y unos estarán contentos y otros se rasgarán las vestiduras.