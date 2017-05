Los Nuestros: John Müller

Nombre:

John Müller González.

Lugar y fecha de nacimiento:

Osorno (Chile), el 31 de agosto de 1964.

Vocación:

Aprender y enseñar.

Profesión:

Soy periodista profesional titulado en la Universidad Católica de Chile. No soy licenciado en Comunicación.

Aficiones:

Antes, el aeromodelismo; ahora el senderismo. La Historia, siempre.

Tres libros imprescindibles:

El extranjero, de Albert Camus; La Montaña Mágica, de Thomas Mann, y El Quijote de Miguel de Cervantes.

Albert Camus

Tres películas:

Salvar al Soldado Ryan, de Spielberg; La rosa púrpura de El Cairo, de Woody Allen, y La diligencia, de John Ford.

Tres canciones:

"Strangers in the night", de Frank Sinatra; "With a little help from my friend", en la versión de Joe Cocker, y una de Perales: "¿Y cómo es él?".

Una serie de TV:

El Ala Oeste de la Casa Blanca.

Un cuadro:

El jardín de las delicias, de El Bosco.

Un buen plato de comida:

Una cazuela chilena de ave.

Un lugar:

Oliva, en Valencia.

Un personaje histórico:

John F. Kennedy.

John Fitzgerald Kennedy.

Un acontecimiento histórico:

La invasión de Kuwait por Sadam Husein.

El mejor político de la actualidad. ¿Y del resto del mundo?

Albert Rivera. ¿Y del resto del mundo? Angela Merkel.

El peor. ¿Y del resto del mundo?

Pablo Echenique. ¿Y del resto del mundo? Nicolás Maduro en dura pugna con Kim Jong Un.

Mi mejor momento profesional:

La noche en que liberaron a Cosme Delclaux y a Ortega Lara. Encendí la radio en el momento preciso y pudimos meter la noticia en una edición extra de El Mundo a las 6 de la mañana.

El peor:

Cuando me vi forzado a abandonar La Vuelta al Mundo porque los responsables de Veo TV consideraron que las audiencias de los primeros cuatro días de emisión no daban la talla.

Mi principal virtud:

Que se me ve venir desde lejos.

Mi peor defecto:

Como buen Virgo, soy muy perfeccionista; con los demás.

Mi gran asignatura pendiente:

Escribir un libro sobre la prensa española entre 1989 y el presente.

¿España va a ir bien?

Sí, soy optimista porque este es un país muy viejo.