Los Nuestros: Xavier Reyes Matheus

Nombre:

Xavier Reyes Matheus.

Lugar y fecha de nacimiento:

Caracas, 19 de diciembre; pero si digo la edad luego no podré quitarme años, y a lo mejor necesito hacerlo para futuros trabajos.

Vocación:

Pues ya que estoy en esto de vivir, intentar enterarme de qué va la cosa.

Profesión:

Profesor, escribidor.

Aficiones:

La ópera y los papeles viejos.

Tres libros imprescindibles:

La Ética a Nicómaco de Aristóteles, las Confesiones de San Agustín y El príncipe de Maquiavelo.

Tres películas:

El gatopardo de Visconti, El verdugo de Berlanga y Pena de muerte de Tim Robbins.

Tres canciones:

"Mattinata", de Leoncavallo; "L'heure exquise", de Reynaldo Hahn, y el "Azulao" de Ovalle cantado por Victoria de los Ángeles.

Una serie de TV:

Los Monster.

Un cuadro:

Aunque no es propiamente un cuadro, la Alegoría del Buen y del Mal Gobierno de los Lorenzetti.

Un buen plato de comida:

El arroz a banda.

Un lugar:

Chiado, en Lisboa.

Un personaje histórico:

Alexander Hamilton.

Un acontecimiento histórico:

La crítica filológica de Lorenzo Valla a la Donación de Constantino.

El mejor político de la actualidad. ¿Y del resto del mundo?

Me pasa como a San Francisco de Borja: habiéndolos visto corrompidos, me cuido mucho de elogiar a señores que se puedan morir.

El peor. ¿Y del resto del mundo?

Menos mal que no me habéis preguntado eso unos días atrás, porque habría podido señalar a Pedro Sánchez y ahora resulta que todo el mundo lo considera la encarnación del Sol Invicto. En cuanto a los de fuera, no hablaré de Maduro, que es un vulgar pistolero; para político nefasto, Juan Manuel Santos.

Pedro Sánchez.

Mi mejor momento profesional:

Dudo entre el año en que me dieron el Nobel y el de mi discurso ante la Asamblea General de la ONU.

El peor:

"Aún está por llegar", como contestarían a la pregunta anterior los pobres optimistas.

Mi principal virtud:

El contemptus mundi.

Mi peor defecto:

El contemptus mundi.

Mi gran asignatura pendiente:

El alemán. Pero se va a quedar pendiente.

¿España va a ir bien?

Con la ayuda de Santiago Apóstol. Aunque teniendo en cuenta que también es el patrono de Caracas...