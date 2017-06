Los Nuestros: Cristina Losada

Nombre:

Cristina Losada.

Lugar y fecha de nacimiento:

Vigo, 25 de febrero, 1954.

Vocación:

Me lo pregunté a los 17 años y me fui a estudiar Políticas –y a hacer política o algo parecido–. Oscilo siempre entre la vida contemplativa y la acción.

Profesión:

Columnista, tertuliana, autora de algún libro. En 2016 fui candidata en unas elecciones, pero eso fue más afición.

Aficiones:

La lectura fue la primera. La política, la segunda. Sigo con esos dos vicios, aunque tengo más.

Tres libros imprescindibles:

La sociedad abierta y sus enemigos (Karl Popper); Los Episodios Nacionales (Benito Pérez Galdós); El mundo de ayer. Memorias de un europeo (Stefan Zweig).

Tres películas:

To be or not to be (Ernst Lubitsch); Con la muerte en los talones (Alfred Hitchcock); Kagemusha (Akira Kurosawa).

Tres canciones:

"Desafinado" (Joao Gilberto, Tom Jobim, Stan Getz); "Avalon" (Roxy Music); "Sexual healing" (Marvin Gaye).

Una serie de TV:

Sherlock (BBC).

Un cuadro:

Las Meninas.

Un buen plato de comida:

Callos con garbanzos.

Un lugar:

La ría de Vigo.

Un personaje histórico:

Colón.

Un acontecimiento histórico:

El fin del comunismo.

Un joven hace malabares sobre el Muro de Berlín el 16 de noviembre de 1989.

El mejor político de la actualidad. ¿Y del resto del mundo?

Hace falta que pase la actualidad para descubrir quién fue el mejor. No será fácil.

El peor. ¿Y del resto del mundo?

Pasa lo mismo con los peores, con una diferencia: si no son monstruosos, caen en el olvido.

Mi mejor momento profesional:

Cuando termino un libro o un artículo.

El peor:

Cinco minutos después de terminar un artículo, si se me ha ocurrido releerlo.

Mi principal virtud:

La ignoro, pero obligada a elegir (¡entre muchas!), diré que la curiosidad.

Mi peor defecto:

La curiosidad que me dispersa.

Mi gran asignatura pendiente:

Son dos. Escribir un par de libros más. Volver a ver los lugares y a la gente que conocí en mis viajes por el mundo.

¿España va a ir bien?

¿Cómo voy a saberlo? Lo único que sé es que no le ha ido tan mal, si pensamos en cómo le fue.