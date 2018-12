Tyler Cowen es uno de los economistas más influyentes del momento. Por su blog –escrito con Alex Tabarrok– no menos que por su columna en el diario The New York Times. En el blog muestra un desasosegante interés por todo, especialmente por cuestiones culturales, a las que ha dedicado varios libros. Entre ellos, Praise of commercial culture –Elogio de la cultura comercial–. Otro de sus temas es el de la prosperidad o, si lo prefieren, el crecimiento económico, al que ha dedicado su último libro: Stubborn attachments.

El título tiene difícil traducción. Por su contenido, yo lo traduciría como Una fijación obsesiva, aunque sea casi un pleonasmo. Un apego obstinado quizás sea más adecuado. Un apego al crecimiento económico, que es de lo que trata esta breve obra –son 160 páginas–.

Lo más interesante de la obra es su punto de vista. Analiza desarrollo económico con una perspectiva temporal amplia, y mirando al futuro. Así como Julian Simon, en su obra póstuma The great breakthrough and it’s cause, miraba al crecimiento pasado con un una mirada de milenios, Cowen mira al futuro no con tanta perspectiva, pero sí hacia los próximos siglos.