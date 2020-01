Galdós, español esencial

Entrevisté el otro día a José María Marco a cuenta de este Año Galdós que conmemora el centenario de la muerte de aquel español esencial que hizo inteligible el Ochocientos turbulento. "Cuando se lee a Galdós con cierta continuidad, se entiende bastante bien el s. XIX, o por lo menos se entiende muy bien la idea que los españoles tenían de sí mismos", me dijo, antes de asegurarme que el artífice de los Episodios Nacionales fue "la imaginación de la sociedad española" de su siglo, un portento al que no se puede orillar como no se puede orillar a un Cervantes o a un Lope de Vega si, en vez de la España del XIX, lo que se pretende es comprender la España del XVII. "Es que es imposible", abundó. "Galdós es la imaginación moral, política y artística de los españoles en su misma naturaleza. Si no tuviéramos a Galdós…", los puntos suspensivos son de su cosecha, "... es inconcebible la visión que tenemos del s. XIX sin Galdós. Nos faltarían elementos absolutamente fundamentales, no sabríamos cómo se hablaba en las calles, cómo se hablaba en el Teatro Real… desconoceríamos parcelas enormes de la sociedad española y desconoceríamos también la forma en que los españoles se comprendían a sí mismos".