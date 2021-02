Fernando Buesa: a propósito de una biografía política

Fernando Buesa, mi hermano, fue un político socialista que murió asesinado por ETA –al igual que el escolta que le acompañaba, Jorge Díez Elorza– el 22 de febrero de 2000. Con ocasión del vigésimo aniversario de ese luctuoso día se ha publicado por la editorial Catarata el libro Fernando Buesa, una biografía política. No vale la pena matar ni morir, del que son autores el historiador Antonio Rivera, catedrático de la Universidad del País Vasco, y Eduardo Mateo, gestor en la Fundación Fernando Buesa. Se trata de un texto formalmente heterodoxo, pues no se articula, como es habitual, a partir de una visión cronológica, sino que se construye en torno a la crónica del asesinato del biografiado y de los acontecimientos que se desencadenaron tras ese suceso; una crónica que se relata a retazos, en fragmentos que dan paso a diferentes episodios de su vida. Esta forma deconstruida del relato resulta a veces desconcertante, aunque por tratarse de una cuestión de estilo, original sin duda, es posible que incluso encuentre seguidores entre los cultivadores del género biográfico. Y es también un texto descargado de cualquier formalismo académico, pues en ningún caso se citan las fuentes de los pasajes que se reproducen textualmente y el lector sólo encuentra una somera bibliografía en la que, por cierto, no figura la recopilación de los discursos de Fernando Buesa que editaron las Juntas Generales de Álava ni el folleto que, en 2002, difundió un grupo de sus amigos con el texto de su intervención en el Parlamento vasco con ocasión del debate sobre la autodeterminación que tuvo lugar en 1990. Puntualizaré inmediatamente que esta última sí se resume en el libro (pp. 126-130).