¿Por qué ahora, en mitad de sus batallas coyunturales, un libro como el de Cayetana Álvarez de Toledo? ¿Mezcla rara de vagabunda de la política o de piantá, loca polizonte de su viaje a la España que quiso y no pudo ser? Lo de las venganzas y los ajustes de cuentas, sí, se pasa por cualquier cabeza. También lo del sermón y el revulsivo y otras primeras impresiones, pero al leer más y mejor he comprendido que este libro es otra cosa. Eureka. Estaba, estamos, ante una demostración, no al estilo geométrico, sino al modo político.

¿Una demostración de qué? Pues de una proposición general que podría expresarse de este modo:

Un programa nacional común de base liberal amplia es posible siempre que en algún momento determinado se decida comprender tres cosas. Una, que el conjunto de lo que se comparte es mucho más extenso, intenso e importante que el conjunto de lo que divide. Dos, que las concordancias no tienen que implicar la desaparición de las diferencias que nutren los diálogos. Tres, que la libertad, la autenticidad y el respeto a los votantes y afiliados y sus representantes deben impregnar continuamente el debate sobre los argumentos en vigor sin miedos escénicos ni censuras.