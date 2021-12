El ensayo imprescindible para entender la epidemia transgénero

Deusto

Se ha alabado mucho el valor de la editorial Deusto por publicar Un daño irreversible, dada la enorme polémica que ha provocado en Estados Unidos y los esfuerzos de las élites progresistas por cancelar al libro y a su autora, Abigail Shrier. No creo que sea para tanto. Les alabo su indudable buen gusto, eso sí; Roger Domingo ha conseguido convertirla en el sello del que podemos esperar que publique los ensayos más importantes de nuestro tiempo. Pero todavía no ha llegado a España la ola arrolladora de esa ideología que convierte el sexo en algo que puede disolverse y cambiarse casi a voluntad y que está convirtiendo a las adolescentes del mundo anglosajón en carne de testosterona y bisturí. Lo que en Estados Unidos es la denuncia de una mala praxis médica y una ideología promocionada desde arriba con los altavoces más potentes de la política y los medios, aquí, por ahora, no ha logrado calar, pese a que desde Irene Montero hasta la última redactora jefe de género de su medio progre de referencia están en ello, no lo duden. Y cuando tengan éxito en importar la monstruosidad que denuncia Shrier, entonces es cuando leer y vender este libro, víctima de numerosas campañas de boicot en muchos casos exitosas, será un ejercicio de riesgo.