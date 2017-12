El 8 de abril de 1875, el Die Post de Berlín publicó un artículo del periodista Constantin Rössler que se titulaba: "¿Guerra a la vista?". La pieza estaba inspirada por el canciller Bismarck y tenía por objeto advertir a Francia contra toda pretensión de recuperar las recientemente perdidas Alsacia y Lorena (guerra franco-prusiana). El 31 de diciembre de 1972, Scotty Reston publicó un artículo en el New York Times donde, hablando de los llamados Bombardeos de Navidad (la operación Linebaker II), que acababan de ser suspendidos, explicaba cómo Kissinger se había opuesto a ellos, pero prefería no enfrentarse abiertamente a Nixon. Es prodigioso cómo Kissinger, estando esencialmente de acuerdo en casi todo con el presidente, supo utilizar a la prensa para vender una imagen de él contrapuesta a la de su jefe. El 21 de diciembre de este año, Theresa May y el recientemente nombrado primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, han firmado un tratado de cooperación militar que incluye el compromiso británico de financiar una cadena de televisión patrocinada por el Gobierno polaco en Bielorrusia.