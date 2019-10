Lo de Cataluña hiede

Hiede la sentina corrupta de latrocinios en que se ha convertido lo que tan dignamente recibe el nombre de Generalidad. No se vio nunca una confluencia tal de particularidades, de agio institucionalizado, de despilfarro del dinero público como en ese puerto de arrebatacapas. No representa un gran consuelo el hecho de que la corrupción sea un mal endémico en España. Pero es que Cataluña, una vez más, viene a ser una especie de España al cuadrado.

Apesta el racismo vergonzante de los indígenas encumbrados de Cataluña. Los herederos de las clases otrora burguesas se muestran resentidos respecto del resto de los españoles, especialmente los que han logrado medrar en Cataluña. Sé lo que me digo. He tratado a egregios catalanes autóctonos que no participaban de tales sentimientos; seguramente ahora se sienten avergonzados del racismo imperante en Cataluña. La guerra étnica que ha estallado en Cataluña llega al alma de los que nos sentimos españoles.