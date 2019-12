La oligarquía progresista

Es una oligarquía en toda regla porque son pocos, mandan mucho y nos imponen con gran eficacia sus intereses o sus caprichos. Sin ir más lejos, han logrado asaltar la Gramática y nos obligan a aceptar ese engendro léxico que es el femenino genérico, que han inventado las huestes feministas. Así, tenemos que decir "Unidas Podemos", que incluye, es de suponer, ambos sexos. Perdón, ya no se puede decir "sexo" en el sentido clasificatorio; en su lugar se impone "género", otro atropello gramatical. Aún es más aberrante dictar que miembra sustituye a miembro. Más corriente y degradante es el sonsonete de "todos y todas", "trabajadores y trabajadoras", etcétera. Bien es verdad que no he oído (ahora se dice "escuchado") que las feministas digan "parados y paradas" o "corruptos y corruptas".

El totalitarismo lingüístico no es nada si lo comparamos con las otras pretensiones de los sedicentes "progresistas" para imponernos su forma de ver la vida. Para empezar, esa misma autocalificación de "progresistas" esconde una cierta mala conciencia, al agrupar los componentes de la amalgama: retrógrados comunistas, señoritos socialistas, insolidarios separatistas, grotescos feministas, estrafalarios ecologistas. Entre ellos, muchos se desprecian, pero todos juntos han visto ahora la ocasión de formar Gobierno, un Gobierno sedicentemente progresista. El famoso abrazo de Iglesias a Sánchez fue más bien una expresión latente de asfixia o estrangulamiento. Con la etiqueta conjunta de progresistas, disimulan la carga negativa que puedan tener las denominaciones originarias. Podrían haber elegido la categoría de izquierdistas, pero da rubor pensar que uno de sus cofrades, el PNV, pueda ser considerado de izquierdas.