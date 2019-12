Hacia una nueva Constitución

Casi todos los regímenes políticos de la España contemporánea han logrado sobrevivir unos 40 años. Ignoro por qué se produce tan donosa constancia. Restauración, franquismo, Transición: los tres han pretendido ser democracias, cada uno a su modo. Los más próximos a ese ideal han sido los Gobiernos de la Transición. Bien es verdad que los Gobiernos de los últimos 40 años se han establecido con el apoyo de los nacionalistas vascos o catalanes, ahora plenamente separatistas. Parece un privilegio excesivo para unas formaciones que no pretenden representar a todos los españoles; solo a los de su etnia particular. Los tres regímenes dichos han terminado exhaustos al no poder formar al final un Gobierno estable y legítimo. Este es el caso de la actual incertidumbre con el Gobierno en funciones del doctor Sánchez.

La incongruencia del presente se manifiesta en que, a trancas y barrancas, se va a poder armar un Gobierno socialista en comandita con otras fuerzas extravagantes de parecida naturaleza republicana. Tal orientación, legal, mas dudosamente constitucional, se percibe de manera simbólica en el acto de visitar al Rey según exige el protocolo para formar Gobierno. Algunos partidos ni se han dignado cumplir tal requisito para manifestar así su abierto republicanismo. España y yo somos así, señora. Los líderes que se han presentado en Zarzuela para cumplir el rito, exceptuando a PP y Vox, han saludado campechanamente al Rey sin la breve inclinación de cabeza que exige la cortesía. La forma deja ver el fondo.