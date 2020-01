El feroz oso que derrotó a Napoleón y a Hitler a base de dejar que se adentraran en su cueva, que jugó en el centro de Asia el Gran Juego contra el mayor imperio de todos los tiempos, el de la Gran Bretaña, y que expandió su dominio como una mancha de aceite en un mapamundi, está más joven que nunca. Es cierto que, contemplado de cerca, es un rejuvenecimiento como el de su líder, de cirujano plástico. Pero, amigo, qué cirujano. Ya quisieran los actores y actrices de Hollywood, deformados por el bisturí hasta convertirse en muñecos diabólicos, haber estado en manos del que cuida de la salud estética de Vladímir.

La Rusia de quien fuera jefe del FSB, el último nombre dado a la Checa de toda la vida, no sólo invade Georgia para independizar a dos de sus provincias y se anexiona la Crimea ucraniana. Eso no dejaría de ser una especie de normal labor de policía en las antiguas repúblicas soviéticas. La Rusia de Putin ha sabido convertirse en el eje alrededor del cual gira toda la política de Oriente Medio, dando a los Estados Unidos de Obama y Trump un papel secundario que a veces parece de mera comparsa. Pero eso no pasaría de ser consecuencia de la ascendente influencia de una potencia regional. Los tentáculos de Putin van más allá. Se extienden a la Unión Europea, a la que pretende controlar por medio del suministro de hidrocarburos (no se olvide que Lukoil estuvo a punto de comprar Repsol). Luego están sus injerencias en las elecciones de todo Occidente, sus intervenciones en Hispanoamérica y en África, a veces por meros intereses económicos y otras por vagas razones estratégicas. Y todo eso con un PIB ligeramente superior al de España.