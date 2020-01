La estrategia de la araña

Fruto de su habilidad para la maniobra partidaria y de su desfachatez para cabalgar sobre sus propias contradicciones y mentiras, Pedro Sánchez ha tejido un amplio conjunto de redes de apoyo entre los distintos actores del sistema político con la finalidad de asegurar su continuidad en el poder. Poco importa que carezca de un programa coherente y suficientemente amplio para orientar la gobernación de España, porque su objetivo esencial no es otro que el de permanecer en el palacio de la Moncloa y que los demás, una vez otorgado su apoyo a la investidura, se debatan en sus propias aspiraciones y encuentren en él –el presidente– la única vía para amarrarlas. Cierto es que Sánchez, en este complejo encaje, corre riesgos, pues no puede descartar sin más a quienes, activa o pasivamente, le han aupado al poder. Pero en esto, sin duda, juega con la ventaja que da el no creer en nada, carecer de principios y límites y estar dispuesto a sobrepasar el marco institucional que la Constitución dibuja –en muchos aspectos con perfiles difusos, como acreditan las numerosas sentencias del Tribunal Constitucional redactadas como si éste fuera un funámbulo que hace equilibrios entre contrapuestos intereses políticos– sin atenerse a ninguna línea roja, exacerbando la tolerancia hacia todo lo que venga de la izquierda y de los nacionalismos periféricos –no así de la derecha o del sostenimiento de los valores tradicionales de la sociedad española– y aprovechando las debilidades del marco jurídico para atajar las deslealtades procedentes de los Gobiernos autonómicos orientados hacia la secesión de sus territorios.