El 'freak show' de la Igualdad

La ministra Irene Montero ha sido rauda al montar en su departamento un freak show de similar naturaleza a los que surcaron los caminos de Inglaterra desde el siglo XVII: un circo de rarezas biológicas, un espectáculo de individuas –pues todos son mujeres– inusuales, sorprendentes y grotescas. Algunos de sus nombramientos podrían pasar por la convención de normalidad acostumbrada en estos casos, pero otros no han dejado de asombrar a los habituales del ramo. Me refiero a personajes como Beatriz Gimeno, la directora del Instituto de la Mujer –defensora de la idea de que "la heterosexualidad no es la manera natural de vivir la sexualidad, sino que es una herramienta (…) [para] subordinar las mujeres a los hombres"; y también partidaria de combatir el heteropatriarcado dando por el culo a los miembros del género masculino, o sea de la política anal–, o como Boti García Rodrigo, directora general de Diversidad Sexual y LGTBI –que se define como "oveja negra desde edad temprana, maleante y peligrosa social" y sostiene que las lesbianas son "más felices"–. Pero quien riza el rizo es, sin duda, Rita Bosaho, directora general de Diversidad Étnico Racial por sustitución de la primera ocupante de esta dependencia administrativa, Alba González Sanz, que estuvo tan sólo dos días en ella y que dimitió por no estar racializada, o sea, por ser blanca.