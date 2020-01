El abominable progresismo

Un país como España ya no se halla sometido a las guerras imperialistas o de conquista, tampoco a la lucha de clases. No es que resulte una paz idílica. La situación es más tensa y conflictiva que nunca. No habrá mucha violencia, pero sí animadversiones y envidias de toda índole. Los enfrentamientos son ahora de ideologías, esto es, de ideas con intereses detrás.

Los españoles que piensan y sienten algo más de las necesidades puramente animales se distribuyen algo así como el 50% de izquierdas (incluye ahora a los separatistas) y el otro 50% de derechas. Pero esa distribución, aparentemente equilibrada, traducida en votos no dice gran cosa, pues lo que domina en todos los órdenes es la izquierda. No es tanto que haya logrado encaramarse al poder que significa el Gobierno de la nación. Su hegemonía es apabullante cuando se considera el despótico control que mantiene sobre los distintos aspectos de la cultura en su más amplio sentido: la enseñanza, el cine, los medios de comunicación, la difusión de las ideas, los movimientos sociales, los gustos estéticos, las costumbres establecidas. Se comprobará ahora que, con todas esas armas, las mesnadas de las izquierdas se hayan impuesto a las tímidas derechas.