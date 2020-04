En su pregón de Semana Santa pronunciado en la hora sestera del Sábado de Pasión, el presidente Sánchez insistió en la edición de unos nuevos Pactos de la Moncloa que formarían parte de una especie de acuerdo transversal para dar salida a la imponente crisis económica que está acompañando a la epidemia de coronavirus. No diré nada sobre esto último –pues si el interfecto hubiese madrugado y sus científicos asesores tuvieran algo de conocimiento, las medidas de aislamiento se habrían adelantado y la crisis habría alcanzado una dimensión menor– porque lo que me interesa ahora es destacar que, al parecer, para Sánchez eso de los Pactos de la Moncloa –lo mismo que su Plan Marshall para Europa– no deja de ser una etiqueta sin contenido con la que aparentemente lo único que pretende es que los partidos de la oposición le confirmen en el cargo y le digan amén a sus presupuestos hasta acabar la legislatura. Ello podría ser una pretensión legítima si supiéramos cuál es su política –porque lo que hasta ahora hemos visto no es sino una sucesión vacilante de medidas contradictorias, en ocasiones meramente demagógicas y, en el mejor de los casos, carentes de impacto sobre la estabilización de la economía– y cuál es el plazo requerido para desarrollarla.