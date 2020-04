Imágenes de desolación

La terrible epidemia del virus chino nos ha llevado a un estado colectivo febril, pegados como estamos todos a la pantalla de la televisión. Dado que nos encontramos en una especie de guerra simbólica contra la invisible proteína, no es de extrañar que nos sobresalten muchas imágenes. De un momento a otro veremos deambular a las piaras de jabalíes por las calles desiertas de muchos pueblos y urbanizaciones. En las grietas de algunos rincones urbanos brotarán ortigas, acacias y otras especies vegetales prolíficas. Será como una extraña revisita de la decadencia del Imperio Romano, cuando las calzadas se cubrieron de tierra por falta de uso.

No son solo imaginaciones físicas. Hay que ver con qué contumacia se nos habla de reconstrucción. Fue una palabra favorita de la época de Stalin en la Unión Soviética. Naturalmente, pasaba por la etapa de la destrucción anterior. La asociación no es caprichosa. El Gobierno español actual resulta de una conjunción de socialistas, comunistas (ahora en su versión latinoamericana) y nacionalistas (independentistas). Pues bien, esa misma mixtura es la que en 1936 se alzó con el poder y se llamó Frente Popular. Ya se sabe cómo acabó la cosa, con la hegemonía de los comunistas. No me extraña que hayan desenterrado ahora lo de la reconstrucción.