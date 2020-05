Vivimos un tiempo incierto de tragedia, dolor, rabia e impotencia. También es un tiempo de entrega, compasión y amor a nuestros semejantes.

En gran medida lo debemos al Experimento Simón. Ante la epidemia que venía de Oriente, Fernando Simón eligió no hacer nada por prevenir sus consecuencias.

El Experimento Simón ha tenido varias fases. En la primera, de negación, simplemente se rechazó que algo fuera a pasar aquí. En la segunda, de arrogancia, se afirmó que si pasaba lo impensable, nuestro sistema sanitario, el mejor del mundo, estaba sobradamente preparado para asumirlo. ¿Cómo? No se sabía. No se explicaba cómo se podía afrontar una epidemia por un virus extremadamente contagioso y de mortalidad diez veces superior a la de la gripe sin tratamiento ni vacuna, y sin los más elementales recursos de protección y mantenimiento vital. La siguiente y larga fase consistió en la inoperancia descriptiva. Simón subía al estrado y narraba las cifras de contagios, muertos, ingresados, sin hacer ni proponer nada. Mientras nos desesperábamos, el hijo de 12 años de una amiga le gritaba a su madre: "¡Pero por qué no hace nada si viene la epidemia!". Un caso digno de estudio. En una epidemia viral, es difícil ponerse por delante de los hechos, pero mantener el ensimismamiento estando sobre aviso es conducta casi criminal. Sumió en la impotencia y en la parálisis a todos los que sí querían adoptar medidas.