Carta a una juez

No he podido conocer el auto de la juez Rodríguez-Medel porque no se ha publicado… He leído la reseña de la noticia de Europa Press que reprodujeron muchos periódicos:

El refranero nos indica que "a palabras necias, oídos sordos", y no sé si algo de eso ha pasado con este auto, porque es tan inmensa la estulticia que subyace en la conclusión que nadie le ha dado importancia… y seguimos igual. Bueno, el Tribunal Supremo lleva ya registradas más de 16 querellas o denuncias contra el Gobierno por este tema.

Una cosa es que, una vez se comprueben todos los datos de los que en aquel momento disponía el Gobierno, se pueda llegar a concluir que no hubo delito de imprudencia grave o leve al autorizar las manifestaciones del 8-M, y por extensión la asistencia masiva a los estadios de fútbol, que es lo que el propio Sánchez quiso decir cuando invocó lo del "sesgo de retrospectiva" ("Es obvio que, con lo que sabemos hoy, no hubiera actuado de la misma forma"), porque reconocía que no había podido prever que se produjeran contagios; y otra cosa bien distinta es negar la mayor: la relación de causalidad entre manifestación masiva y contagio. Sánchez no ha negado que con las manifestaciones se provocaran contagios, por lo pronto, porque muy probablemente en la manifestación se contagiaron su mujer y su madre, y en el pecado ha llevado la penitencia… Lo que ha dicho es que entonces no podía saberlo, y que si lo hubiera sabido les habría dicho que no fueran. Pero la juez, con la cooperación del médico forense, sí que ha negado la mayor concluyendo que las manifestaciones no provocaron contagios. ¡Alucina, vecina!